5000 TL’lik borç 27 milyon TL’lik kaleyi kaybettirdi

72 yaşındaki bir kadın, 5000 TL'lik (230 Sterlin) borcu yüzünden 27 milyon TL'lik (1,25 milyon Sterlin) kalesini kaybetti.

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25/06/2022

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5000 TL’lik borç 27 milyon TL’lik kaleyi kaybettirdi

İskoçya’da, Viktorya dönemi malikane mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen Knockderry Kalesi, 25 yıllık bir savaşın merkezinde kalarak el değiştirdi.

Şirketin önceki sahibi 72 yaşındaki Marian van Overwaele, 1997 yılında işlettiği bir gelinlik işiyle ilgili faturayı defalarca ödemeyi reddettiği için iflas etmişti.

Tekrar tekrar ödemeyi reddetmesinin ardından borç 640 bin TL’ye (30.000 Sterlin) yükseldi ve bir iflas mütevellisi varlıkların kontrolünü ele geçirdi.

Van Overwaele de iflas ettikten sonra kalenin mülkiyetini kardeşi George Amil’e devretti ve orada kendisi ve ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Ancak, tüm yasal yolları tükettikten sonra mart ayında mülkten tahliye edildiler.

OLDUKÇA GÖZ ALICI

Knockderry, emlakçılar Strutt & Parker ve Shepherd Surveyors tarafından, bu haftanın başlarında 1.25 milyon sterlin üzerindeki teklifler için satışa çıkarıldı. 

1850’lerde Alexander “Yunan” Thomson tarafından tasarlanan görkemli kalede, altı yatak odası, dört kabul odası, şömineler, paneller, vitray pencereler, kuleler, taş korkuluklar gibi orijinal özellikler mevcut.

Ancak potansiyel alıcılar, mülkün “kapsamlı iyileştirme ve yenileme” gerektirdiği konusunda uyarıldı.

25/06/2022 14:57
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TAGS: Marian van Overwaele, kale, borç, Knockderry, emlak, Strutt & Parker, Shepherd Surveyors
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