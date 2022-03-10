501 pozitif vakaya rastlandı, 475 kişi taburcu edildi

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10/03/2022

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501 pozitif vakaya rastlandı, 475 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9947 olup, 501 pozitif vakaya rastlanmış, 475 kişi taburcu edilmiştir.

204 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 88 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

10 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9947 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 501 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 501      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 475   

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.028.758

Toplam Vaka Sayısı: 72.290         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.421     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3670 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3621

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 901       

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 210

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 216

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1949      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135064

10/03/2022 18:39
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TAGS: pozitif vaka, haber, kktc
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