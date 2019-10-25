Rusya'da bir asker 8 askeri öldürdü
Rusya'da 8 silah arkadaşını öldüren askerin gözaltına alındığı duyuruldu. Saldırganın sinir krizi geçirdiği iddia edildi
25/10/2019
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Rusya'nın Zabaykalsk bölgesinde bir askerin, 8 silah arkadaşını öldürdüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir asker, Zabaykalsk bölgesinin Çita kentinde görev yaptığı askeri birliğindeki diğer askerlerin üzerine rastgele ateş etti. Olay sonucu 8 asker hayatını kaybederken 2'si yaralandı. Saldırıyı düzenleyen askerin gözaltına alındığı kaydedildi.