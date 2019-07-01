Harmancı: Savaşın karanlık yüzünün arttığı bile ürkütücü

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı dün akşam yaşanan olayın Ortadoğu’da yaşanan savaşın ciddiyetini gösterdiğine işaret etti.Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Savaşın karanlık yüzünün artığının bile ne kadar ürkütücü olduğunun ve aynı zamanda barışın ve çatışmasızılığın değerinin daha yüksek anlaşılması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

İşte Harmancı'nın açıklaması...

Sıcağın içinde Ortadoğu'da yaşanan savaşları protesto edenleri "bunlar da deli bile değil, nedir da bağırırlar", yakın coğrafya da olanları "bize ne yahu oralardan" diye söylenenler için korkutucu derecede "uyandırıcı" bir olay yaşandı akşam. Savaşın karanlık yüzünün artığının bile ne kadar ürkütücü olduğunun ve aynı zamanda barışın ve çatışmasızılığın değerinin daha yüksek anlaşılması dileğiyle, hepimize geçmiş olsun.