İsveç Büyükelçisi Vrang,Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu

İsveç Büyükelçisi Anna Olsson Vrang, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu hafta sonu görevini tamamlayarak ülkesine dönecek Vrang, burada bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Türk tarafı ile olan ikili ilişkilerde sergilenen yapıcı iş birliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Büyükelçi Anna Olsson Vrang’a yeni görevinde başarılar diledi ve İsveç yetkilileri ile var olan yapıcı ve iyi diyaloğun bundan sonra da sürmesini temenni etti.