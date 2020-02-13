Merapi Yanardağı'nda patlama: Kül ve duman 2 bin metre yükseldi

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama oldu. 150 saniye süren patlamanın ardından halk, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.

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13/02/2020

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Merapi Yanardağı'nda patlama: Kül ve duman 2 bin metre yükseldi

Tempo gazetesinin haberine göre, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda sabah yerel saatle 05.16’da yaşanan patlama 150 saniye sürdü.

Yetkililer, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yüksekliğe kadar çıktığını belirtti.

Bu arada, Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) ikinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın 3 kilometrelik çevresinde faaliyette bulunulmaması konusunda turist ve yerli halka uyarıda bulundu.

2010'da 347 kişi ölmüştü

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

13/02/2020 10:13
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TAGS: Merapi, Yanardağı’nda, patlama, haber, kıbrıs,
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