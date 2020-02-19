En çok yağış nerede kaydedildi

Son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 13 kilogramla Gazimağusa bölgesine düştüğünü açıkladı.

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19/02/2020

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En çok yağış nerede kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 13 kilogramla Gazimağusa bölgesine düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasındaki sürede kaydedilen yağışların yörelere göre dağılımı sıralandı.

Buna göre, metrekareye Gazimağusa’da 13, Ziyamet’te 9, Beylerbeyi, Karaoğlanoğlu ve Mehmetçik’te 8, Lefke’de 7, Salamis’te 6,

Çayönü, Dipkarpaz, Doğancı ve Sipahi’de 5, Koruçam, Selvilitepe, Bostancı, Geçitkale, Güzelyurt, Serdarlı ve Gaziveren’de 4, Çamlıbel, Girne, Kantara, Alsancak’ta da 3 kilogram yağış düştü.

(TAK)

19/02/2020 12:42
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