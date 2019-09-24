DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı’na Sanatla Başladı

40. yıldönümünde “Sanata sahip çık, yaşa, yaşat...” mottosu ile sanat çalışmalarını arttırma hedefini ortaya koyan DAÜ, yeni akademik yıl açılışını; Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirdiği Brifing ve Resepsiyon etkinliği ve Lefkoşa Sol Sergi Salonu’nda Ümit Ali Esinler Retrospektif Sergisi ve Kitap Tanıtımı etkinliğiyle gerçekleştirdi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Brifing ve resepsiyon etkinliği 40. yıl video gösterimlerinin ardından gerçekleştirilen açılış konuşması ile başladı. Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, katılımlarından dolayı herkese hoşgeldiniz dileklerinde bulunarak, DAÜ’nün bilim alanında kendini sadece KKTC’de değil dünyaya da ispat eden bir kamu kuruluşu olduğunu vurguladı.

“DAÜ SANATA KATKI KOYMAKTADIR”

Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün eğitim bağlamında en iyi eğitimi verme gayreti içinde olduğunu belirterek, herhangi bir kar amacı gütmeden topluma değer katmayı amaçladığını, bu bağlamda da gerek sanat, gerek akademik alanda “önemli” çalışmalar gerçekleştirdiğini aktardı. Sanat bağlamında belli bir noktaya gelindiğini dile getiren Prof. Dr. Osam, yerel sanatçılardan toplanan değerli eserleri gelecek nesillere aktarmayı görev edindiklerini belirtti. Prof. Dr. Osam, sanatçıların verdikleri desteğin son derece önemli olduğunun altını çizerek, bugüne kadar toplam 390 eserin sanatçılardan alınarak DAÜ bünyesine katıldığını aktardı. Prof. Dr. Osam, “Sanat değerli bir iştir ve karşılığı da yoktur. DAÜ bugün tanınmamış bir coğrafyada sanata, bilime ve topluma katkı koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Osam’ın ardından DAÜ-KAM Görsel Sanatlar Proje Koordinatörü ve heykel sanatçısı Zehra Şonya; DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı sanat vizyonu, sanat politikaları, bu bağlamda üretilen bakış açıları, alınan kararlar ve bir yıl içinde gerçekleştirilmesi düşünülen hedefleri açıkladı. Ayrıca bu kapsamda yıl içinde organize edilecek etkinlikler hakkında bilgi verildi. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen kokteyl ile etkinlik sona erdi.

ÜMİT ALİ ESİNLER RETROSPEKTİF SERGİSİ VE KİTAP TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ümit Ali Esinler Retrospektif Sergisi ve Kitap Tanıtımı, Lefkoşa Surlariçi’ndeki Sol Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. “Foto Ümit” olarak tanınan Ümit Ali Esinler’in Kıbrıs Türk fotoğraf tarihinde edindiği önemli yerin katılımcılara aktarıldığı serginin açılışına DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ-KAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, DAÜ-KAM Görsel Sanatlar Proje Koordinatörü ve Sergi Küratörü Zehra Şonya, Sergi Küratörü Kadir Kaba ve duayen fotoğraf sanatçısı Ümit Ali Esinler’in yanı sıra, pek çok sanatsever katıldı.

Sergide, fotoğrafçı Ümit Ali Esinler’in DAÜ-KAM Yayını olarak hayat bulacak olan kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Esinler ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“1940 yılında 8 yaşında iken fotoğraf serüvenine başlayan Ümit Ali Esinler, sanatında olduğu gibi yaşamında da mütevaziliği ve alçak gönüllülüğü ile dikkat çeken, çığırtkan olmayan ama nitelik açısından yüksek doyurucu, paylaşımcı, bildiği yolda ilerleyen ve fotoğraf adına kendi içinde savaş veren bir kimliğe sahip.

Işığa olan tutkusu siyah beyaz fotoğraflardaki başarısının kaynağını sunarken Porte çalışmalarında yakaladığı kimlik çözümlemeleri içerik açısından da özneyi nasıl özümsediğinin ipuçlarını vermektedir. Sosyal ve politik olaylara bakışını fotoğraflarına da yansıtmaktan durmayan Esinler eleştiri ve ironi kavramlarını da sanatına katmıştır.”

24/09/2019 15:51