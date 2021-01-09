50'den fazla yolcusu olan uçak radardan kayboldu

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bugün kayıp yolcu uçağı paniği yaşanıyor. Sriwijaya Havayolları’na ait uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra radardan kayboldu.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre uçağın Boeing B737-500 tipi olduğu belirtiliyor. İlk edinilen bilgiye göre uçakta 50’den fazla kişi olduğu öğrenildi.

BİR DAKİKADA 10 BİN FEET ALÇALDI



Uçağın başkentten kalktıktan sonra Pontianak şehrine gitmesi bekleniyordu. Uçuş takip verilerini yayınlayan Flightradar24, söz konusu uçağın kalkıştan dört dakika sonra, yaklaşık bir dakika içinde 10 bin feet alçıldığını öne sürdü.

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09/01/2021 13:26