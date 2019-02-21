Tusk: Brexit görüşmelerinin uzatılması anlaşmasız ayrılıktan daha iyi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmak için makul bir anlaşma yapamadığı takdirde Brexit müzakerelerinin uzayabileceğini belirtti.

Tusk, "İngiltere Başbakanı Theresa May ile birlikte her iki taraf için de çok iyi ve güvenli bir anlaşma hazırladık ve İngiliz tarafı bunu reddederek içini boşalttı ve yerine hiçbir şey koymadı" dedi.

Tusk ayrıca, İngiltere'nin mantıklı bir Brexit anlaşmasını zamanında hazırlayamaması durumunda her zaman müzakerelerin uzatılmasının mümkün olabileceğini vurgulayarak, "Bu anlaşmasız bir ayrılıktan daha iyi olur" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Brexit müzakereleri için çıkış tarihinin ertelenmesi talebine hiçbir AB ülkesinin karşı çıkmayacağını söylemişti.

Brexit düğümü

İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramadı.

May'in Kuzey İrlanda sınırına dair "tedbir maddesi"ni değiştirmeye yönelik girişimine destek talep eden önerge de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında reddedilmişti.

Kaynak: Reuters