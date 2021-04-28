5+1 toplantısı tamamlandı, Cenevre’de yeni süreç arayışı

Türk tarafı; “iki egemen eşit devlet” önerisini Cenevre’de gündeme getirdi.

Dünden itibaren hem BM Genel Sekreteri ile hem de garantörlerin de yer aldığı 5+1 toplantıda Türk tarafının önerisi gündeme getirildi.

Genel Sekreter’in “Benim bu yeni öneriyi görüşme yetkim yok” yönündeki Rum basınında yer alan haberler KKTC Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklarca reddedildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’ye gelirken Türk tarafının ne söyleyeceğinin bilindiğini belirterek, bu iddiaları yalanladı.

Türk tarafının sona eren 5+1 görüşmelerin ardından iki yeni prensip ile hareket edileceği öğrenildi.

Masayı dağıtan taraf Türk tarafı olmayacak

Öncelikle masayı dağıtan taraf Türk tarafı olmayacak. Bu nedenle ihtiyaç olması halinde en az iki 5+1 gayrı resmî toplantı daha yapılmasına yeşil ışık yakılabilecek. Türk tarafı yeni bir masa kurulacaksa bunun sonuç odaklı ve yaşayabilir bir sonuç ortaya çıkarabilmesi için gerekli prensipleri masaya getirecek öneriler sunmaya hazır.

Türk tarafı egemen eşit ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletin işbirliği kapsamında bir uzlaşı hedefini gerçekleştirmeye çalışacak.

Haber Kıbrıs’ın Cenevre’deki kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre iki egemen eşit devletin işbirliğine dayalı bir uzlaşının pazarlık kaldırmayan bir prensip olduğu ifade edildi.

Yine aynı kaynaklar geçmişten gelen eşit statünün onanması ile temiz bir sayfa açılabileceğini ifade ederek eşit statü ve eşit egemenlikten vazgeçmenin ada üzerinde var olmaktan vazgeçmek anlamına geleceğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu konuda kararlı olduğu, sonuç odaklı yeni bir masa kurulabilmesi için öncelikle eşitlik prensibinde uzlaşı sağlanması gerekeceğini söyledi.

5+1 görüşmelerin tamamlanmasının ardından ikili görüşmelere geçildi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın 16.00’da BM Genel Sekreteri Guterres ile, 18.00’de ise İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüşmesi var.

İhtiyaç olması halinde bu akşam düzenlenecek gayrı resmi yemeğin ardından beşli bir toplantının yeniden yapılabileceği belirtiliyor.

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28/04/2021 14:34