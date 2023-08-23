51 yaşındaki Defne Samyeli'den genç kızları kıskandıracak pozlar!

Sunucu, köşe yazarı, model, şarkıcı ve oyunculuk sektöründe adından söz ettiren Defne Samyeli, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

51 yaşındaki tescilli güzel, turuncu bikinisiyle verdiği pozları Instagram'da paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar çok sayıda beğeni aldı.

Ünlü ismi takip eden bir sosyal medya kullanıcısı, 'Gemilere Haber edin alev aldı liman' yorumunda bulundu.

1991 Türkiye Üçüncü Güzeli Defne Samyeli; 51 yaşında, iki çocuk annesi ve 18 yaşından beri hep 50 kilo. Özellikle son dönemde Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Samyeli, “Vücuduma sevgi ve saygı ile yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum” diyor.

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Defne Samyeli haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yapıyor. Kısacası dövüşüyor.

Yediğine içtiğine de dikkat ediyor. Haftanın bir günü karabuğday detoksu uyguluyor.

Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

Yüzü için avokado, Türk kahvesi ve bal karışımından maske yapıyor.

Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

Susam yağı ile saçlarına bakım yapıyor.