51 yaşındaki Kılınç, 74 yaşındaki Ergün hayatını kaybetti

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16/02/2024

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51 yaşındaki Kılınç, 74 yaşındaki Ergün hayatını kaybetti

Girne’de 51 yaşındaki Fatih Kılınç; Düzova’da ise 74 yaşındaki Hüseyin Ergün aniden rahatsızlanarak hayatını kaydetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün akşam saat 23.15'te evinde rahatsızlanan, Düzova’da sakin Hüseyin Ergün (E-74), Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorundan yapılan soruşturmaya göre, Ergün’ün ölüm sebebi “akut koroner sendromu”.

Öte yandan dün sabah 07.30 sıralarında evinde rahatsızlanan Girne’de sakin Fatih Kılınç (E-51) yaşamını yitirdi. Kılınç’ın otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

16/02/2024 16:19
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TAGS: ani ölüm, birgünde, haberkıbrıs,
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