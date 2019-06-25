51. Geleneksel İskele Festivali, Cuma günü başlıyor

Adadaki en köklü festival olma özelliğine sahip, festivaller festivali, Geleneksel İskele Festivali, yarım asırı deviren yeni yaşıyla 51. kez merhaba demeye hazırlanıyor.

51 yıl önce Larnaka Deniz Panayırı olarak başlayan ve 1974 sonrası İskele ’ye taşınan 7’den 70’e, gerek ada genelinde gerekse farklı ülkelerde heyecanla beklenen İskele Festivali yine dolu dolu geçecek. 28 Haziran Cuma akşamı saat 20.00’da başlayacak festivalin açılış konserini Hakan Yazıcıoğlu ile Fettah Can verecek.

Festival BRT HD ekranlarından da naklen verilecek.

10 gün sürecek festivalin detayları ile ilgili ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yarın İskele Merit Cyprus Gardens’da basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantı salonunda saat 10.30’da başlayacak toplantıya meclis üyelerinin yanı sıra festivalde yer alacak etkinliklerin temsilcileri, KKTC Telsim ve YDÜ’den yetkililer ile basın mensupları katılacak.

Festival tanıtım basın toplantısı ise Diyalog TV Ekranlarından naklen izlenebilecek.

BRTK