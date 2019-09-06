Garber: Başka Amerikan şirketleri de Kıbrıs’ta faaliyet gösterebilir

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de etkinlikte yer aldığını yazan Alithia gazetesi, Garber’ın burada yaptığı konuşmada “enerji sektöründeki başka Amerikan şirketlerinin de Kıbrıs’ta faaliyet göstereceklerine dair inanç belirttiğini” iletti.

Konuşmasında “Amerika’nın ulusal güvenliğinin, Kıbrıs’ın ulusal güvenliğinin aynı zamanda Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik ve istikrarın ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu” savunan Garber, “ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesindeki kaynaklarını geliştirme konusundaki hakkını tanıdığını” da ifade etti.

Garber “bu kaynakların Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında adil bir şekilde dağıtılması gerektiğine inandıklarını” da söyledi.

Garber konuşmasında “Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs Cumhuriyeti kara sularındaki yasadışı faaliyetlerden ötürü endişeli olduklarını, aynı zamanda bu kışkırtıcı ve yasadışı adımın bölgede gerginliğe yol açtığı” iddiasında da bulundu.

Garber “bu kaynakların Kıbrıs’ın ekonomik refahına katkıda bulunabileceğini, böylece Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılması için olumlu bir dinamik teşkil edebileceklerine” de işaret etti.

“Kıbrıs MEB’inde hidrokarbon yataklarının keşfedilmesinin çok umut verici bir şey olduğunu” da belirten Garber, “bu kaynakların Doğu Akdeniz bölgesinin tamamında refahı ileriye götürmesini ve Avrupa’nın enerji arzının çeşitlenmesine yardımcı olmasını umduklarını” da söyledi.

Garber “ExxonMobil ve NobleEnergy isimli iki Amerikan şirketinin, oyunun kurallarını değiştirecek bu gelişmelere katılmalarından ötürü gururlu olduklarını” da ifade etti.

“Başka Amerikan şirketlerinin de bu şirketlere birlikte (bu faaliyetlere) katılacağına inandığını” dile getiren Garber, “çünkü Kıbrıs’ın; enerji kaynaklarının keşfedilmesinden, bu kaynakları piyasaya çıkarmak olan zor kısma geçmekte olduğunu” savundu.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de etkinlikte yaptığı konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, ABD’nin, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in üçlü enerji oluşumuyla geliştirdiği iş birliğine de atıfta bulundu.