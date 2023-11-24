515 gram doğan bebek 98 günlük tedavisiyle sağlığına kavuştu

Kentte, yaklaşık 4 ay önce yaşadığı sağlık şikayetleri nedeniyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden hamile Makbule Çelik'e yüksek tansiyon ve protein kaçağı teşhisi konuldu. Çelik'in bebeği zorunlu olarak gebeliğin 26'ncı haftasında sezaryenle alındı.

515 gram ağırlığında, 26 santimetre boyunda prematüre olarak dünyaya gelen bebeğe aile, Elif ismini verdi.

Elif bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde Doç. Dr. Esra Beşer ve ekibinin gözetiminde 98 gün boyunca tedavi gördü.

Bu süreçte 2 kilo 375 gram olan ve sağlığına kavuşan kızını kucağına alan Makbule Çelik, bundan büyük bir mutluluğun olamayacağını söyledi. Çelik, "Benim kucağıma alıp koklayamadığım, öpüp, okşayamadığım kızıma hemşireler ve doktorlar o kadar iyi baktı ki; Allah da onu bana bağışladı. Sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum, büyük emek verdiler. Bebeğim 98 gün bu hastanede yattı. Ben bu şekilde olacağına hiç inanamamıştım. Ama şu anda kendini toparlamış, kilosu 2 kilo 375 gram, boyu ise 41 santimetre olmuş. Kontrolleri güzel yapılıyor” dedi.

"515 gramlık bebeğin kilosu şuan 2 bin 300 gramı aştı"

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden Doç. Dr. Esra Beşer, Elif bebeğin, Ağrı'da prematüre olarak 515 gram ağırlığında hayata tutunan en küçük bebek olduğunu belirtti.

Dünya Prematüre Farkındalık Ayı'nda Elif bebeğin prematüre yolu gözleyen ailelere bir umut olmasını istediklerini dile getiren Doç. Dr. Esra Beşer şunları söyledi:

"Ağrı, doğum oranı en yüksek ilk 3 ilimizden biri. Bizim burada da prematüre doğum oranımızda beklenenin üzerinde. Şu an Türkiye’de 1000 gram altı yaşayan bebek sayısı gittikçe artmakta. Ancak 550 gram altında yaşayan bebek sayısı oldukça az. Biz kliniğimizde 26'ncı haftasında annesinde protein kaçağı ve yüksek tansiyon nedeni ile 515 gram ağırlığındaki Elif bebeğimizi karşıladık. 98 gün boyunca hastanemizde misafir ettik. Hemşirelerimizin desteği ile çok özveri ile baktık. Yaklaşık 40 gün boyunca solunum cihazına bağlı kaldı. 40 gün sonunda cihazdan ayırdık. Takibinde prematüre sorunlarından çok azını yaşadık. Bunlardan bir tanesi de göz içi enjeksiyonuydu. Bu nedenle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Özkan Önal Bey tarafından göz içi enjeksiyonu başarılı bir şekilde sağlandı. Bebeğimiz şu an 98'inci gününde. 40'ıncı haftasında bebeğimizi taburcu ettik. Haftasındaki bebeklere göre oldukça iyi düzeyde ve kilosu da 2 bin 300 gramı aşmış durumda."