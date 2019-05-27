Paşaköy'de ağıl yangını!



Paşaköy’de, ağıllar bölgesinde, Kadir Güler’e ait ağıl içerisinde dün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 36 rulo şeklindeki sano balya, bitişiğindeki ambar içerisinde bulunan 300 küçük kare balya, ambarın üst kısmında bulunan 10 saç, 10 tahta, 1 profil kare boru, ambar yerinin batı kısmındaki 100 kesme bloktan oluşan duvar, bir gazlı lüks fener yanarak zarar gördü.