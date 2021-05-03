517 koronavirüs hastası iyileşerek taburcu oldu

Geçen hafta 336 kişi koronavirüse yakalanırken, 517 hasta iyileşerek taburcu oldu

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03/05/2021

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517 koronavirüs hastası iyileşerek taburcu oldu

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede geride bıraktığımız hafta, 336 kişi koronavirüse yakalanırken, 517 hasta iyileşerek taburcu oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 26 Nisan ile 2 Mayıs arasında 57 bin 607 test yapıldı ve 336 pozitif vaka tespit edildi.

Vakalardan, 13’ü yurtdışından gelirken, 57’si temaslı olduğu için izole altındaydı. Yerel vaka sayısı ise 266 oldu. Tedavi gören 517 kişi iyileşti ve taburcu oldu.

 

03/05/2021 10:45
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TAGS: korona, virüs, Kıbrıs, tablo
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