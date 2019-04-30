Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi
30/04/2019
Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.
Genel kurulda yönetim, mali ve faaliyet raporlarını sundu ve söz konusu raporlar oy birliğiyle onaylandı.
Olağan genel kurulda daha sonra yeni yönetim kurulu seçildi. Yeni yönetim kurulunda görev dağılımı ise şöyle gerçekleşti:
Başkan : Dr. Adil Özyıkan
Başkan Yardımcısı: Dr. Bülent Dizdarlı
Basın Sorumlusu: Dr. Cenk Soydan
Mali İşler Sorumlusu: Osman Çelebi
Faal Üye: İbrahim Said
Faal Üye: Kemal Oktar
Faal Üye: Emine Vural.
Yedek Üye: Selda Kansu
Yedek Üye: Seyit Çobani
Disiplin Kurulu Üyeleri: Nigar Güneş, Cansel Ceylanlı ve Rukiye Yalçın
Denetleme Kurulu Üyeleri: Dr.İdris Deniz, Olgun Minare ve Çağın Altay