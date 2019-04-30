Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda yönetim, mali ve faaliyet raporlarını sundu ve söz konusu raporlar oy birliğiyle onaylandı.

Olağan genel kurulda daha sonra yeni yönetim kurulu seçildi. Yeni yönetim kurulunda görev dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Başkan : Dr. Adil Özyıkan

Başkan Yardımcısı: Dr. Bülent Dizdarlı

Basın Sorumlusu: Dr. Cenk Soydan

Mali İşler Sorumlusu: Osman Çelebi

Faal Üye: İbrahim Said

Faal Üye: Kemal Oktar

Faal Üye: Emine Vural.

Yedek Üye: Selda Kansu

Yedek Üye: Seyit Çobani

Disiplin Kurulu Üyeleri: Nigar Güneş, Cansel Ceylanlı ve Rukiye Yalçın

Denetleme Kurulu Üyeleri: Dr.İdris Deniz, Olgun Minare ve Çağın Altay