Töre: Limasol direnişi “Plevne müdafaası” olarak tarihte yerini aldı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Limasol direnişinin Kıbrıs Türk halkı arasında “Plevne müdafaası” olarak tarihte yerini aldığını belirtti.



Töre Limasol Direnişinin yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, çok zor şartlar altında direnişte yer alan Mücahitlerin şehitler verip Rum palikaryalarına geçit vermediğini, kat kat üstün EOKA’cıları geri püskürttüğünü kaydetti.



Töre, mesajında, “TMT’nin Limasol Sancağının kahramanlıklarla dolu ulusal mücadelelerini Kıbrıs Türk halkı asla unutmayacaktır. TMT ve şehitlerimiz bize örnek olsun” dedi.







