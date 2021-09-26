52 Yaşındaki Habib Kurtarılamadı

Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde evinde bulunduğu sırada rahatsızlanan 52 yaşındaki Bilal Hasan Habib, kurtarılamadı.

Polis basın bültenine göre saat 18.00 sıralarında geçirdiği ani rahatsızlık üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Habib, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Habib’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan dün, rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Korkuteli’nde sakin Ömer Güner’in (E-39) ölüm nedeni otopsiyle saptandı.

Polis bültenine göre, otopside Güner’in ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu anlaşıldı.

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26/09/2021 10:51