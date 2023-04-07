522 adet yeşil reçeteye tabi hap bulundu

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 07.04.2023 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Güzelyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan H.N. (E-25)'nin tasarrufunda 64 adet, M.D. (E-25)'nin tasarrufunda ise 10 adet yeşil reçeteye tabi hap bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında H.N'nin Lefkoşa'daki ikametgahında yapılan aramada ise 448 adet daha yeşil reçeteye tabi hap bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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07/04/2023 22:08