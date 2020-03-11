Facebook 529 milyar dolarlık ceza ile karşı karşıya

Kısa bir süre önce İngiltere’de görülen davada 500 milyar sterlin ceza Facebook için kesilmişti. Şimdi ise Avustralya buna benzer bir ceza için hazırlanıyor. Cambridge Analytica skandalı için 311.074 kişinin Avustralyalı olduğu söyleniyor.

Avustralya’da Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’nu ihlal etmenin cezası yaklaşık olarak 1,7 milyon dolar olarak belirlenmişti. Avustralya İstihbarat Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre; Facebook sürekli olarak gizliliği ihlal etti. Bu durum Facebook’a ilgili dosyalarla birlikte sunuldu. Davaya konu olan uygulama ise “This is Your Digital Life” olarak belirlendi. Avustralya, şirketin politik gizliliği özellikle ihlal ettiğini söylüyor.

Facebook’a yapılan suçlamalar giderek çok büyük boyutlara ulaştı. Neredeyse Dünyanın tüm ülkelerinden şirkete cezalar kesiliyor. Her ne kadar Facebook bunları ödeyecek finansal güce sahip olsa bile, yine de yatırımcılar bundan hiç memnun değil.

11/03/2020 10:51