Ay Napa’ya 4 Ve 5 Yıldızlı 5 Yeni Otel

Fileleftheros Ay. Napa’daki turistik bölgenin, çevre etki incelemesi yapılmadan, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu için keyfi olarak 2017’de iki katına çıkarıldığını yazdı ve inşaat izni için başvuru yapılan “Limnara” ve Ammos tu Kamburi” mevkileri arasındaki bölge Natura 2000/Greko Burnu Ulusal Park Özel Koruma Bölgesi’ne temas ettiğine dikkat çekti.

09/11/2019 12:39