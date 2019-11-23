Uzaydan fotoğraf çekebilen uygulama geliştirildi

'Spelfie' isimli bir uygulama sayende artık 'uzaydan' fotoğraf çekilebiliyor.

Uygulama sayesinde henüz kalitesi yüksek fotoğraflar çekilemiyor çünkü uydunun kameraları henüz o kadar güçlü değil.

Ancak konserler, futbol maçları gibi büyük etkinliklerin uzaydan fotoğrafı bu uygulama ile çekilebiliyor.

Webtekno'nun aktardığına göre, geçen haziran ayında Spelfie ile ilk fotoğraf bir çevre eyleminde çekildi. Endonezya’nın Bali Adası’ndaki plastik kirliliğine dikkat çekmek için bir araya gelen çevre aktivistleri sahilde 'Şimdi Hareket Et' kelimelerini oluşturdular. Spelfie ile kelimeler oluştuktan sonra uydudan fotoğraf çekildi.

Spelfie ile çekilen bu ilk fotoğrafın öyküsü, Bali’deki çevre kirliliğine karşı mücadele eden Isabel Wijsen’in çabalarını da anlatan BBC’nin 'Saving Our Beautiful Bali' belgeselinde ortaya çıktı. Belgeselde Spelfie ile çekilen çevre eyleminin fotoğrafı da yayınlandı.

İskoçya merkezli Spelfie uygulamasının CEO’su Chris Newlands, “Spelfie, dünyayı değiştirmek için sosyal ve imgelerle fark yaratmak isteyen insanların hareketidir. Bir spelfinin gücü küresel olarak farkındalığın artmasına yardımcı olabilir. Spelfie, diğer insanların da bu tip hareketlere katılmasını teşvik etmek için Isabel’in Bye Bye Plastic Bags hareketi için yaptığı gibi fark yaratmak istiyor” dedi.

Spelfie uygulaması ile uzaydan, katıldığınız bir etkinliğin fotoğrafını çekmek için etkinliğin önce Spelfie’de kayıtlı olması gerekiyor. Bir etkinlik Spelfie tarafından onaylanıp listeye alındıktan sonra katılınacak etkinlik listeden seçilebiliyor. Belirlenen zaman ve yerde selfie çektikten sonra aynı gün uzaydan çekilen fotoğraf uygulama ile kullanıcıya ulaşıyor.

23/11/2019 10:25