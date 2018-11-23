24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Yarın Öğretmenler Günü. Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere armağan ettiği gün 24 Kasım ülkemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

24 Kasım’ın haftasonuna denk gelmesi nedeniyle birçok etkinlikler bugün yapılacak.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, Öğretmenler Günü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek törene katılarak anıta çelenk koyacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.30’da başlayacak. Bakan Cemal Özyiğit Öğretmenler Günü kutlama programı çerçevesinde ayrıca Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programa katılarak öğretmenlere seslenecek.

Kutlama programında ayrıca mesleklerinde 25 yılı dolduran öğretmenlere plaket takdim edilecek.Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek tören saat 10:00’da başlayacak.

Öğretmenler Günü nedeniyle bugün tüm okullarda da etkinlikler düzenlecek ve öğrenciler öğretmenlerine hediyelerini takdim ederek sevgi ve saygılarını sunacak.