52'si yerel 60 pozitif vakaya rastlandı!
11/04/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6313 olup, 52'si yerel 60 pozitif vakaya 27 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 19 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.Kaymaklı-8 / Surlariçi - 2/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Çağlayan-3 / Ortaköy-1
Girne
Girne Merkez- 11 / Dikmen-1/ Ozanköy- 1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -6 / Kaliland-2 / Eşref Bitlis Caddesi- 1/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1 / Geçitkale-1/ Sakarya-3/ Maraş-4
İskele
Kuzucuk-1/ Aygünköy-3
11 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6313
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 60
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 52
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 827. 949
Toplam Vaka Sayısı: 5073
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4360
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 686
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 577
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3