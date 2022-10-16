5,3 milyar cep telefonu çöpe atılacak

Dünya Elektrik ve Elektronik Atık Forumu, bu yıl 5,3 milyar cep telefonunun çöpe atılacağının tahmin edildiğini açıkladı. Küresel ticaret verileri üzerinden yapılan tahmin, giderek artan "e-atık" sorununa işaret ediyor.

Araştırma birçok kişinin eski telefonlarını geri dönüştürmek yerine ellerinde tutmayı tercih ettiğini de gösteriyor. Bu atık telefonlardan geri dönüştürülmeyen kablolardaki bakır ve pillerdeki kobalt gibi değerli madenlerin, yer altından çıkartılması gerekiyor. Bu cihazlar rüzgar türbinleri, elektrikli araba pilleri ve güneş enerjisi panelleri gibi toplumlara dijital dönüşüm için hayati önemdeki yeni elektronik cihazların ya da malzemelerin üretimi için çok sayıda önemli kaynak sunuyor.

Dünya genelinde 16 milyar cep telefonu olduğu tahmin ediliyor ve Avrupa'dakilerin neredeyse üçte biri artık kullanılmıyor. Çamaşır makinelerinden, ekmek kızartma makinelerine, tablet bilgisayarlardan küresel yer belirleme sistemlerine elektrik ve elektronik atığın 2030 itibarıyla yılda 74 milyon tona çıkacak.

Dünyada e-atıkların yaklaşık yüzde 17'si geri dönüştürülüyor. Ancak Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, gelecek yıl bu oranı yüzde 30'a çıkarma hedefi belirledi.

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16/10/2022 13:11