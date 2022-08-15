53 yaşında hayatını kaybetti

Tünay Kahraman, cadde üzerinde yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

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15/08/2022

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53 yaşında hayatını kaybetti

Girne'de 53 yaşındaki Tünay Kahraman, cadde üzerinde yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre: 14.08.2022 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde,Tünay KAHRAMAN (E-53) cadde üzerinde yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

15/08/2022 13:44
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TAGS: 53, ani ölüm, yürürken
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