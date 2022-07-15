53 yaşında hayatını kaybetti
Demircan, Gazimağusa'da kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
15/07/2022
53 yaşındaki Coşkun Demircan, Gazimağusa'da kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 14.07.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Coşkun DEMİRCAN (E-53) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.