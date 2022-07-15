53 yaşında hayatını kaybetti

53 yaşındaki Coşkun Demircan, Gazimağusa'da kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 14.07.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Coşkun DEMİRCAN (E-53) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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15/07/2022 14:12