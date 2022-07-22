53 Yaşında hayatını kaybetti

Değirmenlik’te faaliyet gösteren bir şirkette çalışan 53 yaşındaki Mehmet Şirin Çapan, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 21.07.2022 tarihinde, 08:30 sıralarında, Değirmenlik’te faaliyet gösteren bir şirkette çalışan Mehmet Şirin ÇAPAN(E-53), kalmakta olduğu lojman odası içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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22/07/2022 14:53