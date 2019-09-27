GAÜ'den iklim için önemli bir adım

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) iklim için önemli bir adım atarak karbon ayak izini sıfırlama konusunda taahhütte bulundu ve uluslararası protokolü imzaladı.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Çevre ve Gençlik İttifakı, ABD merkezli Yüksek Öğrenim Sürdürebilirlik İnsiyatifi (HESI), Second Nature ve Birleşik Krallık merkezli EAUC tarafından yayınlanan İklim Zirvesi için Üniversitelerin Küresel İklim Aciliyeti Deklarasyonuna imza atan GAÜ, karbon ayak izini sıfırlama konusunda taahhütte bulundu.

Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Protokolü”nün, 6 kıtada 7 binden fazla yükseköğretim kurumu temsiliyeti ile oluşmuş bir ağın yayınlamış olduğu bildiri 3 ana plandan oluşuyor.

Açıklamada, en geç 2030 veya 2050 yılına kadar, karbon salınımının etkisiz hale getirilmesi;

eylem odaklı iklim değişikliğinin araştırılması ve etkinliklerin ortaya koyulması için daha fazla kaynağın seferber edilmesi ve müfredat, kampüs ve sosyal yardım programları arasında, çevresel ve sürdürülebilirlilik için eğitimlerin arttırılması gerektiği kaydedildi.

27/09/2019 14:20