Facebook 100’den fazla hesabı engelledi (Seçim önlemi)

Sosyal medya devi Facebook, ABD ara seçimi öncesi Instagram hesaplarının da yer aldığı 100’den fazla hesabı ‘yapay davranışlar’ nedeniyle engelledi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD'de yapılacak ara seçimlere müdahale etmeyi amaçlayan yabancı kuruluşlarla bağlantılı olabileceği düşüncesiyle 30 Facebook ve 85 Instagram hesabını engelledi.

Sosyal medya devi Facebook, Fransızca ve Rusça dillerindeki bazı hesapların, eş güdümlü davranışlar sergilediği için engellendiğini söylerken, 85 Instagram kullanıcısının hesaplarının da kapatıldığını bildirdi.

Duyuru, ABD yasa uygulayıcıları ve istihbarat kuruluşlarının seçim altyapısını bozma çabalarına dair hiçbir beklenti olmadığını ancak Amerikalıların sahte haberleri yaymaya yönelik Rus girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirttikten kısa bir süre sonra geldi.Gleicher de son derece önemli olan ara seçimlere bir gün kaldığına dikkat çekerken, insanların şirketin eylemlerinden ve bildiği gerçeklerden haberdar olmalarını istediklerini sözlerine ekledi.ABD seçimlerine yönelik olası dış müdahalelere karşı son dönemde önlemlerini arttıran Facebook şirketi, "koordineli" bir siyasi tutum sergilediği belirlenen ve sahte oldukları tespit edilen bazı hesapları dönem dönem siliyorABD’de 2016 yılında Trump’ın kazandığı seçimde çok fazla eleştiriye maruz kalan Facebook, sahte haberlerin yayılmasına izin vermekle suçlanmıştı.