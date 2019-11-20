Siyasi Sığınma Başvuruları

Avrupa Sığınma Destek Ofisinin (EASO) dün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıla oranla bu yıl AB’ye yapılan başvurularda yüzde 10 artış olduğunu yazan Haravgi gazetesi, EASO’ya göre, şu ana kadar olumlu bir karar alan başvuruların oranının ise yüzde 34 olduğunu belirtti.

Başvuruların çoğunluğunun Suriyeliler, Afganlar ve Venezuelalılar tarafından yapıldığını da kaydeden gazete, bu üç milliyetin AB’deki siyasi sığınma başvurularının 3’te birini temsil etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekti.

Örneğin, geçtiğimiz Temmuz ayında, kişi başına (ülke nüfusunun büyüklüğüne göre) en fazla başvurunun Güney Kıbrıs ve Malta’da yapıldığını kaydeden gazete, 2019 yılının baharından itibaren Güney Kıbrıs’ın ortalama olarak her ay milyon kişi başına yaklaşık 1.500 başvuru aldığını belirtti.

“Eylül ayı sonunda yaklaşık 507 bin 800 ilk başvuru yapıldığını; 381 bin 700 başvurunun ise karar verilmesini beklediğinin tahmin edildiğini” belirten gazete, bunun ise “toplamda yaklaşık 890 bin başvuru anlamına geldiğini” ekledi.

20/11/2019 14:52