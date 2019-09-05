Muhammed Mursi'nin 24 Yaşındaki En Küçük Oğlu Abdullah Mursi Hayatını Kaybetti

24 yaşındaki Abdullah Mursi'nin ailesi ve avukatlarından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Mısır'ın başkenti Kahire'de arkadaşıyla birlikte arabada yolculuk eden Abdullah Mursi'nin göğsünde bir ağrı hissetmeye başladığı, kısa bir süre içerisinde de hayatını kaybetti. Muhammed Mursi, 2012 yılında Mısır tarihinin demokratik yollarla iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuş, ancak iktidardaki ilk yılının sonunda askeri darbe ile görevden alınıp tutuklanmıştı. Muhammed Mursi'nin de üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketi ise askeri yönetim tarafından 'terör örgütü' ilan edilip üyeleri tutuklanıp idam cezalarına çarptırılmıştı.