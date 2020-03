Sendikaların kadın örgütleri iki toplumlu ortak etkinlikler yapıyor

Dünya Sendikalar Federasyonu’na (World Federation of TradeUnions – WFTU) Kıbrıs’tan üye olan DEV-İŞ, PEO, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinde iki toplumlu ortak etkinlikler yapıyor.

Kadın büroları temsilcileri, saat 09.30’da KTÖS’ün örgütlü bulunduğu Dikmen İlkokulu’ndaki kadın öğretmenleri ziyaret ederek, burada çalışan kadın öğretmenlerle sohbet etti ve çiçek takdim etti ardından Dikmen’de saat 10.30’da Dikmen Belediyesi kadın çalışanlarının da hazır bulunduğu ve DEV-İŞ’in örgütlü bulunduğu Dikmen Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal etkinliğe katılarak burada kadın emekçilerin sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

KUKU

PEO Kadın Bürosu Başkanı Marina Kuku Dikmen İlkokulu’nda öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmasında Dünya Kadınlar Günü’nün ortak sorunların çözümü için sesi yükseltme ve Adaya kalıcı barışın gelmesi adına bir vesile olması için çeşitli etkinliklerle andıklarını ifade etti.

Kadınların, öğretmenlik mesleğini seçmelerinde en önemli etkenin anne olarak çocukları sevmeleri yanında, ailelerine de vakit ayırabilmek istemeleri olduğunu söyleyen Kuku, kadınların toplum baskısından kurtularak istedikleri mesleği seçmelerinin ve kadınlara eşit şartlar yaratılmasının önemine dikkat çekti.

Çocuklar ve gelecek nesiller için Adadaki barış mücadelesinin süreceğini söyleyen Kuku, çözümsüz çok uzun yıllar geçtiğini ve çözüme ulaşması gereken kuşağın şimdiki kuşak olduğunu söyledi.

TEL

KTÖS Başkanı Emel Tel de Kıbrıs’tan PEO, Dev-İŞ, KTAMS, KTÖS, KOOP-SEN, DAÜ-SEN, KTOEÖS ve KTAMS’ın Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu’na üye olduğunu hatırlatarak, çözüm sürecinde birlikte çalışmanın önemine işaret etti ve aynı ülkenin insanları olarak bu konuları konuşmak için her fırsatta bir araya geldiklerini ifade etti.

Tel, DEV-İŞ sendikasının bugün bölge olarak Dikmen’i ve Dikmen Belediyesi’ni seçtiğini belirterek, buradan 8 Mart dolayısıyla çözüm ve barış mesajını vermek istediklerini anlattı.

ULUDAĞ

DEV-İş Kadın Bürosu adına konuşan Sevgül Uludağ da gelenek olarak karşılıklı ziyaretler yapıldığını ve KTÖS’ün örgütlü bulunduğu Dikmen İlkokulunun ardından DEV-İŞ’in örgütlü bulunduğu Dikmen Belediyesi’ne gidileceğini, yarın da Larnaka’da PEO’nun örgütlü olduğu Larnaka Belediyesi’nin ziyaret edileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Ressam Ferah Kaya “Zeytin Ağaçları” temalı bir tablosunu Dikmen İlkokulu Müdürü Şaziye Onbaşı’ya takdim etti.

DİKMEN BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET…

DEV-İŞ’in örgütlü olduğu Dikmen Belediyesi’ndeki etkinlikte de çalışan kadınlara karanfil takdimi yapıldı ve burada ilk konuşmayı DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam yaptı.

Aşam, 8 Mart’ın lâf ola değil, New York’taki emekçi kadınların emek ve hak mücadelesi sırasında yaşamını yitirmesi neticesinde ilan edildiğini ve bunu hatırda tutmak ve saygı göstermek adına anılmak için ilan edildiğini ifade etti.

Aşam, konuşmasında gösterdiği birlik, dayanışma ve etkinliklere katılımından dolayı PEO’ya teşekkür etti.

KUKU

PEO Kadın Örgütü Başkanı Marina Kuku buradaki konuşmasında PEO’nun yüzde 40 üyesini kadınların oluşturduğunu kaydederek, ortak etkinlikler için 8 Mart’ı bir vesile olarak gördüklerini söyledi.

İşçi ve emekçi sınıfı olarak bir araya gelinmesi halinde iki taraftan liderleri bir çözüme zorlayacak güçleri olduğunu iddia eden Kuku, artık Kıbrıs’ta ordu ve askerler yerine barışı görmek istediklerini, fakat durumun pek parlak olmadığını ve bu sebeple daha çok çalışmak gerektiğini ifade etti.

Kadın haklarının daha ileri noktaya taşınabilmesi ve mağduriyetlerin azaltılması için egemenlerin bazı yasalar geçirmesi gerektiğini de söyleyen Kuku, 8 Mart’ı yaratanların rehberliğinde eşitlik için mücadele ederken nihai hedefin her zaman özgürlük ve barış olacağını bildirdi.

Kuku, ancak ortak mücadeleyle başarılı olunabileceğini de sözlerine ekledi.

TEL

KTÖS Başkanı Emel Tel burada yaptığı konuşmada yüzde 70’in üzerinde kadına sahip bir sendika adına konuştuğunu belirterek, toplumsal haklar için belli bir mücadele verildiğini, Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye olmanın seslerini daha güçlü duyurmaları adına önemli olduğunu belirtti.

Tel sendikaların gösterdiği bu dayanışma, iş birliği ve birlikteliğin gelecek, barış, yeniden birleşme ve federasyon umutlarını canlı tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Ressam Ferah Kaya Belediye’ye “Kırmızı Karanfil” temalı bir tablosunu hediye etti.

04/03/2020 15:58