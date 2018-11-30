Şeyma Subaşı'nın nafakası Meclis gündeminde

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan alacağı 125 bin TL'lik nafaka, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tartışıldı.

Akşam'da yer alan habere göre, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ya ödeyeceği 125 bin TL'lik nafakayı Meclis gündemine taşıdı.

Aycan Meclis'te yaptığı konuşmada, "Medyatik kişilerin boşanmalarının, günlük diziler gibi gösterildiğini, tazminatların, detayların "ballandıra ballandıra sunuluyor. Kötü örnek oluyor. Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarıyı yaptık. Buna izin verilmemeli" dedi.

Aycan, "Boşanma bir haktır ama kötü bir haktır, reklamı yapılacak tarafı yoktur" diye konuştu.