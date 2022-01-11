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54 yaşında transfer oldu

Yaşlanmayan Japon futbolcu yeni takımına gidiyor. 54 yaşındaki Kazuyoshi Miura, ağabeyinin çalıştırdığı Suzuka'ya transfer oldu.

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11/01/2022

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54 yaşında transfer oldu

Kazuyoshi Miura... Lakabı ise King Kazu...

Futbol hayatına 1982 yılında başladı.

Aralıksız tam 40 yıl top koşturdu.

2006'dan bu yana Yakohoma forması giyen Japon futbolcu, 55 yaşın eşiğinde yeni bir transfere imza attı.

Yaşlanmayan futbolcu olarak da tanınan sporcu, artık kariyerine Suzuka takımında devam edecek.

Kazuyoshi Miura transferinin ardından, "Burada oynama fırsatını yakaladığım için minnettarım ve sahada takımın kazanması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." açıklamalarında bulundu.

11/01/2022 16:17
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TAGS: Kazuyoshi Miura, King Kazu
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