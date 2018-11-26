Yeni Zelanda'da sahile vuran 150'ye yakın balina öldü

Hayvanlar, Mason Körfezi'ndeki sahilde bulundular.

Yetkililer, olay yerine ulaşıldığında balinaların yarısının zaten öldüğünü, diğer yarısının da kurtulmaları zor olduğu için uyutulduğunu belirtti.

Haftasonu ayrıca, ülkenin farklı bölgelerinde 10 pigme balinası ve bir ispermeçet balinası sahile vurdu.

'Çok üzücü bir karar'

İki balina sürüsü, Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarındaki Stewart Adası'nda birbirlerine iki kilometre mesafede bulundu.

Balinalar ilk olarak, uzak bölgede kamp yapan bir kişi tarafından fark edildi.

Koruma Yetkilisi Ren Leppens "Maalesef kalan balinaların başarılı bir şekilde yüzdürülme ihtimali çok düşüktu. Uzaklık, yakında yeterli personel bulunmaması ve balinaların kötüleşen durumları nedeniyle en insani çözüm uyutmaktı. Ama daima yine de çok üzücü bir karar." dedi.

Açıklamada Yeni Zelanda'da balinaların sahile vurma olayının yılda 85 kez kadar görüldüğü, ancak çoğu vakada sürülerin değil, tek tek balinaların sahile vurduğu belirtildi.

Balinaların neden sahile vurdukları henüz bilinmiyor. Olası nedenler ise hastalık, yön bulmada hatalar, çekilen deniz ya da bir yırtıcı tarafından kovalanmak.

Bu arada, Kuzey Adası'nın kuzey ucunda 10 pigme balinası sahile vurdu. Balinaların ikisi ölürken, sekizini denize döndürme umutları sürüyor.

Bir başka Kuzey Adası sahilinde ise, 15 metrelik bir ispermeçet balinası öldü.