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İngiltere parlamentosu feshedildi

İngiltere'de erken seçimlere kısa süre kala İngiltere parlamentosunun feshedildiği bildirildi.

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06/11/2019

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İngiltere parlamentosu feshedildi

İngiltere'de 12 Aralık'taki erken seçimler yaklaşırken parlamentonun feshedildiği açıklandı. Bu süreçte hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası, yasama faaliyetlerini durduracak.

Karara ilişkin Avam Kamarası'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda "Parlamento şuan genel seçime kadar resmen feshedildi" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'de 12 Aralık'taki erken seçimler yaklaşırken parlamentonun feshedildiği açıklandı. Bu süreçte hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası, yasama faaliyetlerini durduracak.

Karara ilişkin Avam Kamarası'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda "Parlamento şuan genel seçime kadar resmen feshedildi" ifadeleri kullanıldı.

06/11/2019 10:18
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TAGS: İngiltere, parlamentosu, feshedildi, haber, kıbrıs,
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