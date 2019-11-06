İngiltere parlamentosu feshedildi
İngiltere'de erken seçimlere kısa süre kala İngiltere parlamentosunun feshedildiği bildirildi.
06/11/2019
|
|
İngiltere'de 12 Aralık'taki erken seçimler yaklaşırken parlamentonun feshedildiği açıklandı. Bu süreçte hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası, yasama faaliyetlerini durduracak.
Karara ilişkin Avam Kamarası'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda "Parlamento şuan genel seçime kadar resmen feshedildi" ifadeleri kullanıldı.
İngiltere'de 12 Aralık'taki erken seçimler yaklaşırken parlamentonun feshedildiği açıklandı. Bu süreçte hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası, yasama faaliyetlerini durduracak.
Karara ilişkin Avam Kamarası'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda "Parlamento şuan genel seçime kadar resmen feshedildi" ifadeleri kullanıldı.