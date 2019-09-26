Rayane Bounida göz dolduruyor

Anderlecht'in altyapısında görev yapan 13 yaşındaki Rayane Bounida, yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Belçika'da ona geleceğin Neymar'ı diyorlar. 13 Yaşındaki Rayane Bounida, yetenekleriyle şimdiden kendinden söz ettiriyor. Anderlecht'in altyapısında oynayan ve 10 numara olarak görev alan Fas asıllı futbolcu, hem iki ayağını kullanıyor hem de çok kolay adam eksiltiyor. Ayak içi plaseleri, muhteşem gol paslarıyla geleceğin üst düzey yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Rayane, geçen yıl Altınordu Kulübünün düzenlediği 12 Yaş altı İzmir Cup'ta da oynamış ve en değerli oyuncu ödülünü almıştı.

26/09/2019 10:24