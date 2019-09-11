Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası 2 Ekim’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Önümüzdeki hafta sonu Dikmen’de oynanacak olan Çim Hentbolunun ardından hentbol salona giriyor. Hentbolda yeni sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası ile start alacak. 2 Ekim’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmalarda kadınlarda YDÜ-DAÜ, erkeklerde de Gençlik Gücü-UKÜ takımları karşı karşıya gelecek.

Liglerin fikstürleri açıklandı

Hentbol Liglerinde fikstürler açıklandı. U20 Ligi 17 Eylül’de oynanacak olan ilk karşılaşmalarla yeni sezona merhaba diyecek. U16 Ligi’nde ilk maçlar 13 Ekim’de oynanırken, U18 Ligi’nde ilk maçlar erkeklerde 7 Ocak, kızlarda ise 8 Ocak’ta oynanacak. Süper Lig’de ilk maçlar 8-9 Ekim’de Hentbol Süper Lig’de 8 Ekim’de kadınlar ve 9 Ekim’de erkekler maçlarıyla başlayacak.