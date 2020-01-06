Tuğba Özay: Büyük ikramiye 80 milyon liraymış, ben olsam herkese 1'er milyon dağıtırdım

Özay, yılbaşında büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 80 milyon TL'yi Türkiye'de yaşayan 80 milyon vatandaşa eşit bir şekilde dağıtması durumunda, kişi başı 1 milyon TL düşeceğini savundu.

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin jürisi Tuğba Özay, yılbaşında 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin Türkiye'deki tüm vatandaşlara 1'er milyon dağıtabileceğini savundu. Özay'ın matematik hesabı, sosyal medyada gündem oldu.

Özay, şunları söyledi:

"Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese 1’er milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.”

Yarışmanın jürileri Özay'ı "Kişi başı 1 lira düşüyor" sözleriyle uyarınca Özay "Herkese 1 lira dağıtırdım o zaman" sözleriyle yaptığı hatanın farkına vardı.

06/01/2020 16:20