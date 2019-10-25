İspanya'dan Ferzan Özpetek'e 'onur' ödülü

İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde düzenlenen 34. Akdeniz Sineması Valensiya Film Festivali'nde "onur" ödülünün yönetmen Ferzan Özpetek'e verileceği açıklandı. Akdeniz Sineması Valensiya Film Festivali'nin Direktörü Eduardo Guillot, onur ödülüne layık görülen yönetmen Özpetek'in "Tamamen Akdeniz karakteri taşıyan, duygusallık yanı ağır basan ve ön yargısız bir sineması" olduğunu belirtti. Guillot, İtalya'da yaşayan Türk yönetmenin "Deneyimlere dayanan ve evrensel sorunları ele alan filmlere imza attığını" ifade etti. Valensiya Belediyesi Kültürel İşler Sorumlusu Gloria Tello da geçmiş yıllarda bu festivalde filmi yarışan Özpetek'in, kariyerinden dolayı verilen bu onur ödülüyle Valensiya Festivali ile bağının daha da kuvvetlendiğini kaydetti. Özpetek'in, 24 Ekim-3 Kasım'da düzenlenen Akdeniz Sineması Valensiya Film Festivali boyunca 1997'deki ilk filmi Hamam'dan bugüne kadar çektiği 12 filminin tamamı gösterilecek. Diğer yandan yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons" adlı filmi, festivalin resmi bölümünde yarışırken, 28 Ekim'de yapılacak gösterime aktör Şencan Güleryüz'ün de katılması bekleniyor.

25/10/2019 13:52