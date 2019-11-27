Romantizma oyunu DAÜ’de sahnelenecek

“Romantizma” adlı 2 perdelik komedi oyunu, yarın  saat 19.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

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27/11/2019

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Romantizma oyunu DAÜ’de sahnelenecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü organizasyonu ile “Romantizma” adlı 2 perdelik komedi oyunu, yarın  saat 19.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, tiyatronun yanı sıra televizyon dizilerinden de tanınan sanatçılar Janset ve Gökçe Özyol’un  rol aldığı oyun, Murat Dişli, Alperen Atalan ve Zeki Enes Akan tarafından kaleme alındı. Oyunun yönetmenliğini ise Oktay Şenol üstleniyor.

Oyunun davetiyeleri,  DAÜ Aktivite Merkezi’nden temin edilebilecek.

27/11/2019 17:36
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