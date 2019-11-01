Çocuklara sütün faydaları anlatıldı

Mehmetçik İlkokulu’nda okul öncesi ve anaokulu öğrencilerine sağlıklı beslenmenin önemini anlatmak ve süt tüketimini arttırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

100. Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü tarafından, diyabet ve sağlıklı beslenme projesi kapsamında yer alan etkinlikte diyetisyen Hicran Özhamit, öğrencilere süt tüketiminin önemini anlattı ve öğrencilerle birlikte muzlu, ballı süt yaptı.

Lions Kulübü yönetim kurulu üyelerinden Selda Şafak düzenlenen etkinlikle ilgili BRT’ye bilgi vererek çocuklara sütü sevdirmek ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratmak amacında olduklarını söyledi.

(BRT)

01/11/2019 12:55