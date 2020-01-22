55 eserden oluşan iki ayrı karma resim sergisi açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Dağıstanlı resim sanatçıları Patimat Guseynova, Gabibulla Gabibullaev, Magomed Dibirov, Zakaria Zakariaev’e ait 25 eser ile Kırgızistanlı resim sanatçıları Altynbek Torogeldiev, Ilias Sheripbaev, Mamyraly Eshbaev, Turgun Tashkuziev, Yrysbai Tolonov, Kanat Muratayev’e ait 30 eser ile iki ayrı karma resim sergisi UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışta konuşan rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bir ülkenin varlığını ancak bilim ve sanatla sürdürebileceğini. Tıpta, bilişimde, teknolojide ve sanatta ürettikleri sürece varlığın devam edeceğini” söyledi.

Ardından Berova tarafından Dağıstanlı sanatçılar; Patimat Guseynova, Gabibulla Gabibullaev , Magomed Dibirov ve Zakaria Zakariaev ile Kırgızistanlı sanatçılar; Altynbek Torogeldiev, Turgun Tashkuziev, Yrysbai Tolonov, Mamyraly Eshbaev , Kanat Muratayev ve Ilias Sheripbaev’e teşekkür belgeleri takdim edildi. Daha sonra sergi kurdeleleri kesildi.

Sergiler, 31 Ocak tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında YDÜ İletişim Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

22/01/2020 16:47