"5,5 milyon Suriyeli açlık tehdidi altında"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), hava şartları ve çatışmalar nedeniyle Suriye'de buğday üretiminin 29 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "5,5 milyon Suriyelinin açlık tehdidi altında olduğu ve gıda yardımına muhtaç olduğu tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de süren çatışmalar ve aşırı hava şartlarının tahıl üretiminin düşmesine yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, "Buğday üretimi bu sene, 29 yılın en düşük seviyesi olan 1,2 milyon tona düştü. Bu oran 2017'nin yaklaşık 3'te 2'si seviyesinde. FAO ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yürüttüğü Ekin ve Gıda Güvenliği Değerlendirme Misyonu'na göre bu durum erken hasat dönemindeki uzun kuru havalardan ve ardından takip eden mevsimsiz şiddetli yağışlardan kaynaklanıyor." denildi.

Suriye'deki çatışmaların da tarım sektörüne zarar verdiğini vurgulayan FAO, binlerce Suriyeli çiftçinin yerinden edildiği ve tarımsal girdilerin maliyetinde çok keskin bir artış yaşandığına dikkati çekti.

"5,5 milyon Suriyelinin açlık tehdidi altında olduğu tahmin ediliyor"

Yerinden edildikten sonra evine dönenlerin sayısının arttığı ve erişimi zor bölgelerde bulunan kişi sayısının düştüğü kaydedilen FAO açıklamasında, yine de milyonlarca kişinin açlık tehdidi altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "5,5 milyon Suriyelinin açlık tehdidi altında olduğu ve bir tür gıda yardımına muhtaç olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 20 oranında azalma göstermiştir. Ek olarak İdlib'de de 500 bin-800 bin civarında kişi açlık tehdidi altında yaşıyor olabilir." denildi.

"Azalan dış yardımlar, gıda güvenliği kazanımları için büyük tehdit oluşturabilir"

Suriye'de gıda fiyatlarının kriz öncesinden 7 kat daha pahalı olduğu vurgulanan açıklamada, yüzde 60'lara dayanan işsizlik oranıyla beraber ailelerin alım gücünün çok düşük olduğunu ve halkın temel yiyecek ihtiyaçlarını karşılama kapasitelerinin sınırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerlendirmeler, geçen yıldan beri gıda güvenliği seviyesinin artan güvenlik ve piyasaya daha iyi erişim sayesinde az da olsa yükseldiğini gösteriyor. Ancak yine de çatışmaların sürdüğü ve yeni yerinden etmelerin yaşandığı bölgeler ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Gıda yardımları ülke çapında çatışmalardan etkilenen aileler için cankurtaran olmuştur ve yerinden edilen aileler yavaş yavaş evlerine dönerken de gerekli olmaya devam edecektir. Yaklaşık her 4 aileden 1'i temel besinlere kısıtlı erişim sağlayabilmekte ve yetersiz gıda tüketmektedir. Bu durumdan en çok yerinden edilenler, geri dönenler ve kadınların idare ettiği aileler etkilenmektedir. Önemli bir ekonomik iyileşme ve büyüme olmadıkça azalan dış yardımlar, son dönemdeki gıda güvenliği kazanımları için büyük bir tehdit oluşturabilir."

Açıklamada, Suriye açısından gelecek 2 yılın ülke çapında geçimin ve hayatın yeniden inşa edilmesi noktasında çok önemli olduğu savunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP Suriye Temsilcisi ve Ülke Direktörü Corinne Fleischer, çatışmaların geçim kaynaklarını tahrip ederek yaygın bir işsizliğe neden olduğunu aktararak, "Bir ölçüde devam eden insani yardım, en korunmasız ailelerin tekrar fakirlik ve açlığın derinliklerine düşmesini önlemek adına şart." değerlendirmesinde bulundu.