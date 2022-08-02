55 yaşında hayatını kaybetti

Arif Unan’ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.

ads ads ads ads
02/08/2022

ads
55 yaşında hayatını kaybetti

Alsancak’ta önceki gün yaşamını yitiren Arif Unan’ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Alsancak’ta, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Arif Unan’ın (E-55) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

02/08/2022 13:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Arif Unan, ölüm, sebebi,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.