55 yaşında hayatını kaybetti

Yedidalga'da sakin 55 yaşındaki Ayfer Bozkurt, evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Bozkurt'un diyabet ve Covid-19'dan öldüğü saptandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre: 14.08.2022 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Yedidalga’da sakin Ayfer BOZKURT (K-55) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “ diyabet ve Covid-19 hastalığı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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15/08/2022 13:37